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Сборные

Свищев высказался об отказе сборной Польши играть с Россией в стыках

22 Марта 2022 • 08:16 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался по поводу решения польской сборной не играть с российской командой в рамках стыковых матчей за право выйти на катарский мундиаль.

Свищев сказал «РБ-Спорт», что ему очень жалко спортсменов и болельщиков, которые лишились хорошего матча. Политик отметил, что полякам должно быть стыдно за то, что они прошли в финал стыков без борьбы. Депутат добавил, что если поляки так не хотели с нами играть, то должны были получить «баранку», а не автоматически проходить дальше.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от международных матчей, так что в финал стыков автоматически вышла команда из Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Стыковые матчи Дмитрий Свищев
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