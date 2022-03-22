Свищев высказался об отказе сборной Польши играть с Россией в стыках

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался по поводу решения польской сборной не играть с российской командой в рамках стыковых матчей за право выйти на катарский мундиаль.

Свищев сказал «РБ-Спорт», что ему очень жалко спортсменов и болельщиков, которые лишились хорошего матча. Политик отметил, что полякам должно быть стыдно за то, что они прошли в финал стыков без борьбы. Депутат добавил, что если поляки так не хотели с нами играть, то должны были получить «баранку», а не автоматически проходить дальше.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную от международных матчей, так что в финал стыков автоматически вышла команда из Польши.