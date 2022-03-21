Агент Тюкавина: Вызов в сборную России? Это вполне возможно

Агент молодого форварда «Динамо» Константина Тюкавина высказался о возможном вызове своего клиента в сборную России.

Агент Алексей Сафонов сказал «Чемпионату», что Константин был в расширенном списке национальной команды, так что его вполне могут вызвать в сборную. Сафонов отметил, что его клиент очень здорово проявил себя в последних матчах, так что вызов был бы абсолютно заслуженным.

Напомним, что в прессе появилась информация о том, что Тюкавин в сборной может заменить получившего повреждение Фёдора Смолова.