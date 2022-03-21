Тюкавин прокомментировал слухи о том, что он может заменить Смолова в сборной России

Молодой нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на слухи о том, что он может заменить своего одноклубника Фёдора Смолова в составе сборной России.

Тюкавин сказал «РБ-Спорт», что только недавно проснулся, так что он вообще ничего об этом ещё не слышал. Напомним, что комментатор и журналист Илья Казаков в своём телеграм-канале написал о том, что Тюкавин может заменить получившего повреждение Смолова в национальной команде.

В этом сезоне Константин Тюкавин провёл в российской лиге 22 матча, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами.