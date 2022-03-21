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Два игрока «Спартака» покинули расположение молодёжной сборной России

21 Марта 2022 • 11:40 Комментировать

Два полузащитника московского «Спартака» из-за повреждений вынуждены были покинуть расположение молодёжной сборной России.

Как сообщает пресс-служба РФС, Наиль Умяров и Руслан Литвинов покинули молодёжную сборную Россию, так как у обоих футболистов после медицинского обследования были выявлены повреждения, которые не позволят им тренироваться в полном объёме. Оба игрока должны полностью восстановиться и вернуться в строй через неделю.

Напомним, что Наиль Умяров в этом сезоне провёл в РПЛ 16 матчей и забил один мяч. Литвинов в 12 встречах отметился одним голом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Молодёжная сборная России Наиль Умяров Руслан Литвинов
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