Два игрока «Спартака» покинули расположение молодёжной сборной России

Два полузащитника московского «Спартака» из-за повреждений вынуждены были покинуть расположение молодёжной сборной России.

Как сообщает пресс-служба РФС, Наиль Умяров и Руслан Литвинов покинули молодёжную сборную Россию, так как у обоих футболистов после медицинского обследования были выявлены повреждения, которые не позволят им тренироваться в полном объёме. Оба игрока должны полностью восстановиться и вернуться в строй через неделю.

Напомним, что Наиль Умяров в этом сезоне провёл в РПЛ 16 матчей и забил один мяч. Литвинов в 12 встречах отметился одним голом и одним ассистом.