Смолов может пропустить мартовский сбор национальной команды

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов может пропустить предстоящий тренировочный сбор национальной команды.

По информации телеграм-канала «ЭкСпорт Клипина», участие 32-летнего футболиста в мартовском тренировочном сборе российской сборной находится под вопросом. Смолов может пропустить предстоящий сбор национальной команды по состоянию здоровья.

Напомним, что в этом сезоне Фёдор Смолов провёл в российском чемпионате в составе «Локомотива» и «Динамо» 19 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами.