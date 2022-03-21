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Сборные

Смолов может пропустить мартовский сбор национальной команды

21 Марта 2022 • 10:32 Комментировать

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов может пропустить предстоящий тренировочный сбор национальной команды.

По информации телеграм-канала «ЭкСпорт Клипина», участие 32-летнего футболиста в мартовском тренировочном сборе российской сборной находится под вопросом. Смолов может пропустить предстоящий сбор национальной команды по состоянию здоровья.

Напомним, что в этом сезоне Фёдор Смолов провёл в российском чемпионате в составе «Локомотива» и «Динамо» 19 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Фёдор Смолов
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