Саутгейт рассказал о том, почему не вызвал Рэшфорда в сборную Англии

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт рассказал журналистам о том, по какой причине он не стал вызывать в национальную команду форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Саутгейт сказал, что сейчас у Маркуса явно не лучший момент в карьере, ведь он не в лучшей форме и не так много играет в манчестерской команде. Гарет отметил, что очень надеется на то, что форвард сможет в ближайшее время вернуть ту форму, которая позволяла демонстрировать футбол высочайшего уровня.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английской лиге 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.