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Саутгейт рассказал о том, почему не вызвал Рэшфорда в сборную Англии

18 Марта 2022 • 08:29 Комментировать

Наставник английской сборной Гарет Саутгейт рассказал журналистам о том, по какой причине он не стал вызывать в национальную команду форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Саутгейт сказал, что сейчас у Маркуса явно не лучший момент в карьере, ведь он не в лучшей форме и не так много играет в манчестерской команде. Гарет отметил, что очень надеется на то, что форвард сможет в ближайшее время вернуть ту форму, которая позволяла демонстрировать футбол высочайшего уровня.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английской лиге 19 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт Маркус Рэшфорд
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