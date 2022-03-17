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Бывший главный тренер сборной Испании Камачо: «Хави пришлось исправлять чужие ошибки»

17 Марта 2022 • 16:39 Комментировать

Бывший главный тренер сборной Испании Хосе Антонио Камачо поделился мнением о том, способен ли нынешний наставник «Барселоны» Хави в будущем возглавить национальную команду.

«Хави мог бы быть идеальным тренером для сборной Испании, но не знаю, захочет ли он этого. Сейчас у команды есть Луис Энрике, поэтому всё хорошо», — цитирует Камачо Mundo Deportivo.

Также Камачо отметил, что наставнику сине-гранатовых нужно больше времени, чтобы команда заиграла так, как он хочет. Ведь сначала ему пришлось исправлять чужие ошибки.

Хави возглавляет «Барселону» с осени прошлого года. С тех пор за 15 матчей в испанской Ла Лиге каталонцы потерпели всего одно поражение и значительно улучшили своё турнирной положение. Сейчас сине-гранатовые занимают 3-е место и продолжают бороться за призовые места.    

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Евро-Футбол.Ру,
Хави Эрнандес Хосе Антонио Камачо
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