Флик: Цель сборной Германии - выиграть чемпионат мира в Катаре

Рулевой немецкой сборной Ханс-Дитер Флик рассказал журналистам о том, какие задачи перед собой ставит Бундестим на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Флик сказал, что немецкая команда явно прогрессирует и ему очень приятно наблюдать за тем, как футболисты всё лучше понимают его требования. Тренер отметил, что главная цель немецкой сборной - одержать победу на катарском мундиале.

Напомним, что подопечные Флика в своей отборочной группе заняли уверенную первую строчку и уже давно обеспечили себе путёвку на чемпионат мира.