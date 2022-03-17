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Сборные

Флик: Цель сборной Германии - выиграть чемпионат мира в Катаре

17 Марта 2022 • 09:52 Комментировать (1)

Рулевой немецкой сборной Ханс-Дитер Флик рассказал журналистам о том, какие задачи перед собой ставит Бундестим на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Флик сказал, что немецкая команда явно прогрессирует и ему очень приятно наблюдать за тем, как футболисты всё лучше понимают его требования. Тренер отметил, что главная цель немецкой сборной - одержать победу на катарском мундиале.

Напомним, что подопечные Флика в своей отборочной группе заняли уверенную первую строчку и уже давно обеспечили себе путёвку на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Чемпионат Мира-2022 Ханс-Дитер Флик
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