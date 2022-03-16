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Сборные

Защитник «Сочи» Прохин об отстранении сборных: «Нас просто взяли и убрали»

16 Марта 2022 • 12:52 Комментировать

Защитник «Сочи» и молодёжной сборной России Данила Прохин поделился мнением об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Понятно, что все расстроены. Молодёжная сборная боролась за первое место в отборочной группе, а возросла — могла выйти на чемпионат мира. Нас просто взяли и убрали», — цитирует Прохина «Известия».

В текущем сезоне РПЛ 20-летний Прохин отметился одной результативной передачей в 18 встречах. На групповом этапе, в рамках квалификации к чемпионату Европы среди молодёжных сборных, футболист отличился одним забитым мячом в шести встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Данила Прохин
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