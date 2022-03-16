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Журова о Дзюбе: Сейчас любая негативная новость про Россию будет раздута

16 Марта 2022 • 11:17 Комментировать

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с журналистами высказалась по поводу ситуации с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, который отказался от вызова в сборную России.

Журова сказала «Спорт-Экспрессу», что западные СМИ теперь будут цепляться за всё. Депутат отметила, что сейчас любая негативная новость про Россию будет раздута, так что нужно внимательно следить за тем, что и кто говорит.

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную по семейным обстоятельствам, но некоторые иностранные СМИ утверждали, что форвард отказался от приглашения в национальную команду по политическим мотивам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Светлана Журова
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