Журова о Дзюбе: Сейчас любая негативная новость про Россию будет раздута

Депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с журналистами высказалась по поводу ситуации с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой, который отказался от вызова в сборную России.

Журова сказала «Спорт-Экспрессу», что западные СМИ теперь будут цепляться за всё. Депутат отметила, что сейчас любая негативная новость про Россию будет раздута, так что нужно внимательно следить за тем, что и кто говорит.

Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную по семейным обстоятельствам, но некоторые иностранные СМИ утверждали, что форвард отказался от приглашения в национальную команду по политическим мотивам.