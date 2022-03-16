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Депутат Госдумы Свищев назвал информационной войной реакцию западных СМИ на отсутствие Дзюбы в сборной

16 Марта 2022 • 11:14 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал вымыслом высказывания западных СМИ о том, что Артём Дзюба не был вызван в сборную России по политическим причинам.

«Они фантазёры. За Дзюбу может говорить только он сам. Это часть информационной войны против нашего государства. Но, к сожалению, люди такому верят», — приводит слова Свищева «Спорт-Экспресс».

Напомним, вчера, 15 марта, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил состав национальной команды на мартовский сбор. В списке не оказалось нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, что вызвало реакцию западных СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Дмитрий Свищев
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