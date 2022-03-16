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Сборные

Радимов: Не понимаю, для чего сборной вообще нужен этот сбор

16 Марта 2022 • 08:34 Комментировать

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал журналистам о том, что думает по поводу мартовского тренировочного сбора национальной команды.

Радимов сказал «РБ-Спорт», что он вообще не очень понимает, зачем сборной нужен этот сбор, но, видимо, главному тренеру Валерию Карпину виднее. Владислав отметил, что никаких вопросов по поводу состава сборной у него нет, так как все футболисты на своих местах и все они сейчас находятся в прекрасной форме.

Напомним, что российская сборная из-за санкций ФИФА и УЕФА не может играть в международных матчах под эгидой организации.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владислав Радимов
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