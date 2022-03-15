Булыкин: «Двери в сборную для Дзюбы не закрыты»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал отказ Артёма Дзюбы от вызова в сборную России.

«Он сам принял такое решение. Если продолжит играть хорошо и забивать, то обязательно снова получит приглашение. Не думаю, что двери в сборную для него закрыты», — цитирует Булыкина News.ru.

Напомним, сегодня, 15 марта, тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным огласил список футболистов, вызванных на мартовский тренировочный сбор национальной команды. В нём не оказалось нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, отказавшегося от вызова по семейным обстоятельствам.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 33-летний Дзюба провёл 20 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач. Ранее нападающий был капитаном сборной.