Сарвели о вызове в сборную: «Я просто счастлив! Это огромный стимул двигаться дальше»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Владислав Сарвели поделился своими эмоциями от попадания в состав национальной сборной России на мартовский сбор.

«О вызове узнал только что из новостей. Каждый футболист мечтает попасть в сборную, поэтому я просто счастлив! Это огромный стимул двигаться дальше», — цитирует Сарвели «Рб Спорт».

24-летний футболист посетовал на отсутствие официальных матчей, однако выразил надежду на их скорое возвращение.

В текущем сезоне РПЛ Сарвели забил 7 голов и сделал одну голевую передачу в 19 матчах. Отметим, что это первый вызов в сборную для российского полузащитника.