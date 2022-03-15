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Сборные

Колосков: Объяснение Дзюбы невнятное

15 Марта 2022 • 13:58 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал журналистам о том, что думает по поводу решения форварда Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.

Колосков сказал «Р-Спорт», что комментировать это очень сложно, но это решение Артём принял сам. Экс-президент РФС отметил, что объяснение Дзюбы ему показалось невнятным, но пускай теперь сами между собой разбираются по этому вопросу.

Напомним, что Артём Дзюба попросил тренерский штаб сборной не вызывать его на мартовский тренировочный сбор из-за семейных обстоятельств.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Артём Дзюба
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