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Сборные

Осипенко: «Карпин ничего не говорил про вызов в сборную»

15 Марта 2022 • 13:53 Комментировать

Защитник «Ростова» Максим Осипенко поделился эмоциями от вызова в сборную России на мартовский сбор.

«О вызове в сборную узнал от вас, я очень рад. Мы только что прилетели из Казани, телефон всё время был выключен. Понятно, официальных игр нет, но всё равно будем готовиться», — цитирует Осипенко РБ Спорт.

Защитник также отметил, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ничего не говорил ему о приглашении в национальную команду по ходу вчерашней встречи с «Рубином».  

Напомним, сегодня, 15 марта, тренерский штаб сборной России обнародовал состав национальной команды на мартовский тренировочный сбор.

Последнюю официальную игру подопечные Карпина провели 14 ноября прошлого года против сборной Хорватии, где уступили со счетом 0:1.

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