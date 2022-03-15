Милонов: Дзюба поступил паскудно

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов очень жёстко высказался по поводу решения Артёма Дзюбы, который отказался от вызова в сборную России.

Милонов сказал Metaraitings.ru, что Артём этим своим решением показал свою трусость и вообще поступил абсолютно паскудно. Политик отметил, что Дзюба отказался от вызова в сборную не из-за родственников, а потому что так нынче модно. Депутат добавил, что теперь форварда «Зенита» нужно выкинуть отовсюду.

Напомним, что Артём Дзюба решил отказаться от вызова в сборную России по семейным обстоятельствам.