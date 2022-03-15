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Сборные

Дзюба: Я не поехал в сборную не из-за политических моментов

15 Марта 2022 • 13:43 Комментировать

Форвард питерского «Зенита» Артём Дзюба объяснил журналистам причины, по которым он решил отказаться от вызова в национальную команду.

Дзюба сказал «Спорт-Экспрессу», что он не поехал в сборную не из-за политических моментов, а из-за семейных обстоятельств, но вдаваться в подробности ему не хотелось бы. Артём отметил, что либо Карпин неправильно понял его слова, либо слова тренера просто не очень верно интерпретировали.

Игрок «Зенита» добавил, что хотел бы сейчас просто провести время со своей семьёй.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
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