Глактионов прокомментировал состав молодёжной сборной России

Главный тренер молодёжной сборной Росси по футболу Михаил Галактионов прокомментировал выбор состава на мартовский сбор.

«Главная задача молодёжной сборной — подготовить талантливых футболистов для взрослой команды. К сожалению, по состоянию здоровья не были вызваны голкипер «Балтики» Максим Бориско и вратарь «Зенита» Даниил Одоевский. Из-за сложностей с перелётами также не будут приглашены игроки, выступающие в Испании — Никита Иосифов и Эдгар Севикян», — приводит слова Галактионова РФС.

Специалист отметил, что в составе ещё возможны изменения.

Свой последний официальный матч российская молодёжка провела 16 ноября прошлого года в рамках группового этапа квалификации к Чемпионату Европы-2023 против сборной Испании, где одержала минимальную победу со счётом 1:0.