Экс-игрок ЦСКА: Дзюба в сборной? Есть и другие ребята, которые хорошо бегают

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу просьбы Артёма Дзюбы не вызывать его в сборную России из-за ситуации на Украине.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что вообще не стал бы приглашать Дзюбу в национальную команду, так как он уже даже в «Зените» не основной футболист. Экс-игрок отметил, что помимо Артёма есть и другие ребята, которые хорошо бегают и не будут просто стоять в чужой штрафной.

Напомним, что Дзюба не был вызван в сборную России на мартовский тренировочный сбор.