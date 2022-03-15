Галактионов назвал состав молодёжной сборной России

Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым определился с игроками, которые будут приглашены на предстоящий тренировочный сбор.

В итоговую заявку попал голкипер «Локомотива» Даниил Худяков, игроки «Спартака» Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров и Данил Пруцев, а также лучший бомбардир РПЛ в лице Гамида Агаларова из «Уфы».

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»), Даниил Худяков («Локомотив»).

Защитники: Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичёв («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данил Степанов («Арсенал» Тула), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович («Ростов»), Кирилл Боженов («Химки»).

Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Александр Черников, Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин (ЦСКА), Константин Марадишвили («Локомотив»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»).