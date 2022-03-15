Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

Галактионов назвал состав молодёжной сборной России

15 Марта 2022 • 12:43 Комментировать

Тренерский штаб молодёжной сборной России по футболу во главе с Михаилом Галактионовым определился с игроками, которые будут приглашены на предстоящий тренировочный сбор.

В итоговую заявку попал голкипер «Локомотива» Даниил Худяков, игроки «Спартака» Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич, Наиль Умяров и Данил Пруцев, а также лучший бомбардир РПЛ в лице Гамида Агаларова из «Уфы».

Полная заявка выглядит следующим образом:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»), Даниил Худяков («Локомотив»).

Защитники: Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичёв («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данил Степанов («Арсенал» Тула), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович («Ростов»), Кирилл Боженов («Химки»).

Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»), Александр Черников, Никита Кривцов («Краснодар»), Максим Мухин (ЦСКА), Константин Марадишвили («Локомотив»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Михаил Галактионов Молодёжная сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
13:58 · Международные
Колосков: Объяснение Дзюбы невнятное
13:53 · Международные
Осипенко: «Карпин ничего не говорил про вызов в сборную»
13:51 · Международные
Милонов: Дзюба поступил паскудно
13:43 · Международные
Дзюба: Я не поехал в сборную не из-за политических моментов
13:38 · Международные
Глактионов прокомментировал состав молодёжной сборной России
13:22 · Международные
Кавазашвили назвал Дзюбу недалёким человеком
13:10 · Международные
Экс-игрок ЦСКА: Дзюба в сборной? Есть и другие ребята, которые хорошо бегают
12:43 · Международные
Галактионов назвал состав молодёжной сборной России
12:36 · Международные
Зиньковский высказался о вызове в сборную России
12:07 · Международные
Корниленко рад, что тренеры сборной обращают внимание на игроков из «Крыльев Советов»
11:59 · Международные
«Всё законно и понятно»: Колосков высказался о вратарях сборной России
11:51 · Международные
Смородская о сборной России: «Оригинальный состав»
11:48 · Международные
Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную Караваева
11:37 · Международные
Дмитрий Егоров рассказал, из-за чего Дзюба не вызван в сборную России
11:35 · Международные
Сборная России объявила состав на московский сбор
Все новости
Рекомендуем