Зиньковский высказался о вызове в сборную России

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился с журналистами своим мнением по поводу вызова в национальную команду.

Зиньковский сказал Metaraitings.ru, что сначала он вообще подумал, что этот список не окончательный. Антон отметил, что товарищеские матчи на тренировочном сборе не сравнятся с отборочными играми, но сборная есть сборная, так что всё равно было приятно получил вызов в команду.

Напомним, что вместе с Зиньковским в сборную России также был вызван ещё один футболист «Крыльев Советов», а именно Владислав Сарвели.