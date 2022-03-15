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Сборные

Зиньковский высказался о вызове в сборную России

15 Марта 2022 • 12:36 Комментировать

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский поделился с журналистами своим мнением по поводу вызова в национальную команду.

Зиньковский сказал Metaraitings.ru, что сначала он вообще подумал, что этот список не окончательный. Антон отметил, что товарищеские матчи на тренировочном сборе не сравнятся с отборочными играми, но сборная есть сборная, так что всё равно было приятно получил вызов в команду.

Напомним, что вместе с Зиньковским в сборную России также был вызван ещё один футболист «Крыльев Советов», а именно Владислав Сарвели.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Антон Зиньковский
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