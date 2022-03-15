«Всё законно и понятно»: Колосков высказался о вратарях сборной России

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу голкиперов, которые были вызваны в сборную России.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что для него в плане голкиперов всё законно и понятно. Почётный президент РФС отметил, что Селихов является первым номером в «Спартаке», а Сафонов и Шунин уже до этого часто вызывались в сборную, так что никаких вопросов по поводу вратарской позиции к Карпину и его тренерскому штабу нет.

Напомним, что сегодня Валерий Карпин объявил список футболистов, которые будут участвовать в мартовском тренировочном сборе.