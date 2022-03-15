Смородская о сборной России: «Оригинальный состав»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала состав сборной России, вызванный на московский сбор, который стартует 21 марта.
«Оригинальный состав. Выбор у Карпина небольшой. Вызвал кого смог». Присутствие в списке Селихова — скорее аванс», — приводит слова Смородской «Чемпионат».
Напомним, сегодня, 15 марта тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным обнародовал список футболистов, которые примут участие в мартовском сборе национальной команды.
Наибольшее представительство в составе имеют игроки «Зенита» (7 человек).