Дмитрий Егоров рассказал, из-за чего Дзюба не вызван в сборную России

Журналист Дмитрий Егоров в телеграм-канале «Едим спорт» высказался по поводу того, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба не был вызван в сборную России.

Егоров написал, что многие считают, что Артём использует ситуацию с Украиной как отмазку для того, чтобы не ехать в сборную, ведь за «Зенит» он играет. Журналист отметил, что для Дзюбы «Зенит» это место работы, а сборная, особенно в данном случае, когда нашей команде не с кем играть, просто факультатив.

Напомним, что Валерий Карпин рассказал журналистам о том, что Дзюба попросил не вызывать его в сборную из-за ситуации на Украине, где у футболиста проживают родственники.