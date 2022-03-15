Сборная России объявила состав на московский сбор

Тренерский штаб сборной Росси по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал игроков, которые будут вызваны на сборы 21 марта.

В списке значатся 27 футболистов из 10 клубов РПЛ. Наибольшее представительство имеет «Зенит» (7 игроков),

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Кирилл Заика, Сергей Терехов (оба — «Сочи), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский (оба – «Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба – "Динамо"), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин (все – «Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Динамо»), Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).