Карпин рассказал, почему Дзюба не был вызван в сборную России

Тренер российской сборной Валерий Карпин рассказал журналистам о причинах, по которым опытный нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба не был вызван в национальную команду.

Карпин сказал, что он действительно несколько дней назад общался с Артёмом, который очень хочет играть за сборную. Тренер отметил, что Дзюба сам попросил пока не вызывать его в команду из-за ситуации на Украине, где у форварда проживает много родственников.

Карпин добавил, что он остаётся на связи с Артёмом и будет внимательно следить за его выступлениями в составе «Зенита».