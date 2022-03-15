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Сборные

Карпин рассказал, почему Дзюба не был вызван в сборную России

15 Марта 2022 • 11:24 Комментировать

Тренер российской сборной Валерий Карпин рассказал журналистам о причинах, по которым опытный нападающий питерского «Зенита» Артём Дзюба не был вызван в национальную команду.

Карпин сказал, что он действительно несколько дней назад общался с Артёмом, который очень хочет играть за сборную. Тренер отметил, что Дзюба сам попросил пока не вызывать его в команду из-за ситуации на Украине, где у форварда проживает много родственников.

Карпин добавил, что он остаётся на связи с Артёмом и будет внимательно следить за его выступлениями в составе «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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