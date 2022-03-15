У «Зенита» самое большое представительство в сборной России

Наставник российской сборной Валерий Карпин определился с футболистами, которые будут вызваны на мартовский тренировочный сбор.
Самое большое представительство у питерского «Зенита», из которого в национальную команду вызваны сразу семь футболистов. Следом идут «Динамо» с четырьмя игроками и «Спартак» с тремя.
Итоговое представительство клубов РПЛ в сборной выглядит следующим образом:
«Зенит» – 7
«Динамо» – 4
«Спартак» – 3
«Краснодар» – 2
«Крылья Советов» – 2
«Локомотив» – 2
«Ростов» – 2
«Сочи» – 2
ЦСКА – 2
«Рубин» – 1