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У «Зенита» самое большое представительство в сборной России

15 Марта 2022 • 11:19 Комментировать

Наставник российской сборной Валерий Карпин определился с футболистами, которые будут вызваны на мартовский тренировочный сбор.

Самое большое представительство у питерского «Зенита», из которого в национальную команду вызваны сразу семь футболистов. Следом идут «Динамо» с четырьмя игроками и «Спартак» с тремя.

Итоговое представительство клубов РПЛ в сборной выглядит следующим образом:
«Зенит» – 7

«Динамо» – 4

«Спартак» – 3

«Краснодар» – 2

«Крылья Советов» – 2

«Локомотив» – 2

«Ростов» – 2

«Сочи» – 2

ЦСКА – 2

«Рубин» – 1

 

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Полный состав сборной России вы сможете найти здесь.

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