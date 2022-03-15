Заика, Сарвели и Зиньковский вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал футболистов, которые будут вызваны в национальную команду на предстоящий тренировочный сбор.

Из неожиданностей стоит отметить, что в состав сборной попали защитник «Сочи» Кирилл Заика, а также Антон Зиньковский и Владислав Сарвели из самарских «Крыльев Советов». В сборную не были вызваны Алексей Миранчук из «Аталанты» и Александр Головин из «Монако», так как футболистам в данной ситуации было бы сложно прилететь в Россию.

Итоговый состав выглядит следующим образом:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак», Кирилл Заика, Сергей Терехов («Сочи» Сочи), Максим Осипенко («Ростов»), Данил Круговой, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков («Зенит»), Илья Самошников («Рубин»), Игорь Дивеев (ЦСКА).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов («Локомотив» Москва), Владислав Сарвели, Антон Зиньковский («Крылья Советов»), Арсен Захарян, Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Динамо», Антон Заболотный (ЦСКА), Иван Сергеев («Зенит»).