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Сборные

Стало известно, когда Карпин объявит состав сборной России

10 Марта 2022 • 13:55 Комментировать

Журналистам стало известно о том, когда наставник российской сборной Валерий Карпин объявит состав для участия в ближайшем тренировочном сборе.

По информации «РБ-Спорт», тренер отечественной национальной команды собирается огласить полный список футболистов уже 14 марта. Стоит отметить, что Карпин вызовет игроков только из Российской Премьер-лиги, так как отечественные футболисты из зарубежных чемпионатов не смогут прилететь в Россию.

Напомним, что тренировочный сбор российской сборной состоится с 21 по 27 марта в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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