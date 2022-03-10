Стало известно, когда Карпин объявит состав сборной России

Журналистам стало известно о том, когда наставник российской сборной Валерий Карпин объявит состав для участия в ближайшем тренировочном сборе.

По информации «РБ-Спорт», тренер отечественной национальной команды собирается огласить полный список футболистов уже 14 марта. Стоит отметить, что Карпин вызовет игроков только из Российской Премьер-лиги, так как отечественные футболисты из зарубежных чемпионатов не смогут прилететь в Россию.

Напомним, что тренировочный сбор российской сборной состоится с 21 по 27 марта в Москве.