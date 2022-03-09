Число участников чемпионата Европы могут расширить до 32 команд

УЕФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата Европы по футболу до 32 команд. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что изменения будут внесены в регламент проведения турнира с 2028 года. Вероятнее всего, соревнования с расширенным числом участником первыми примут Великобритания и Ирландия.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выступила против расширения числа участников Евро. В организации считают, что подобные изменения сильно отразятся на качестве турнира.

Предыдущее «расширение» чемпионата Европы произошло в 2016 году.