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Число участников чемпионата Европы могут расширить до 32 команд

09 Марта 2022 • 16:25 Комментировать

УЕФА рассматривает возможность увеличения числа участников чемпионата Европы по футболу до 32 команд. Об этом сообщает Daily Mail.

Предполагается, что изменения будут внесены в регламент проведения турнира с 2028 года. Вероятнее всего, соревнования с расширенным числом участником первыми примут Великобритания и Ирландия.

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) выступила против расширения числа участников Евро. В организации считают, что подобные изменения сильно отразятся на качестве турнира.

Предыдущее «расширение» чемпионата Европы произошло в 2016 году.


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