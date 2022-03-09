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Рэшфорд не получит вызов в сборную Англии на ближайшие матчи

09 Марта 2022 • 13:25 Комментировать

Английский нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не будет вызван в национальную команду на предстоящие матчи.

По информации ESPN, 24-летний английский футболист не получит вызов в сборную Англии на предстоящие товарищеские матчи. В этом сезоне Рэшфорд потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед», а наставник национальной команды Гарет Саутгейт вызывает только футболистов, которые получают стабильное игровое время в своих клубах.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в английской лиге 14 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Сборная Англии Маркус Рэшфорд
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