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УЕФА планирует расширить количество участников Евро до 32 команд с 2028 года

09 Марта 2022 • 12:12 Комментировать

В УЕФА намерены расширить Евро до 32 команд после обсуждения идеи со странами-участницами.

Ранее УЕФА уже увеличивало количество участников с 16 до 24 команд. По новому предложению в финальной части Евро будут соревноваться 32 сборные из 55.

Это изменение может превратить и без того сомнительную отборочную систему в ещё более запутанную, когда некоторые страны почти гарантированно получат место на турнире.

Источники сообщают, что были проведены консультации с заинтересованными странами по всему континенту. Планируется, что изменения произойдут в течение шести лет. Хотя в турнире будет участвовать больше стран, пока неясно, будет ли увеличено количество матчей.

Председатель Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Маэта Моланго высказался против готовящихся изменений.

«Дети не увидят лучшую версию своих кумиров. Такова реальность. Да, возможно, есть краткосрочная финансовая выгода, но в долгосрочной перспективе мы навредим продукту.

Мы обеспокоены тем, что игроки всегда узнают о таких решениях последними.  Им просто говорят, что всё готово, и чтобы они приступали к работе», — передаёт слова Моланго Sportsmail.

 

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