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У сборной Казахстана сменится главный тренер

09 Марта 2022 • 09:52 Комментировать

Наставник сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов в ближайшее время покинет свой пост.

По информации Vesti.kz, новым главным тренером казахстанской национальной команды должен стать Андрей Карпович, который в данный момент работает в клубе «Кызыл-Жар». Стоит отметить, что команда под руководством Карповича в прошлом сезоне заняла четвёртую строчку в чемпионате и квалифицировалась в Лигу конференций.

Напомним, что в отборе к чемпионату мира Казахстан занял последнюю строчку в группе с Францией, Украиной, Финляндией и Боснией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Андрей Карпович
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