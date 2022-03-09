У сборной Казахстана сменится главный тренер

Наставник сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов в ближайшее время покинет свой пост.

По информации Vesti.kz, новым главным тренером казахстанской национальной команды должен стать Андрей Карпович, который в данный момент работает в клубе «Кызыл-Жар». Стоит отметить, что команда под руководством Карповича в прошлом сезоне заняла четвёртую строчку в чемпионате и квалифицировалась в Лигу конференций.

Напомним, что в отборе к чемпионату мира Казахстан занял последнюю строчку в группе с Францией, Украиной, Финляндией и Боснией.