Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении

Известный армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян принял решение завершить карьеру в национальной команде.

Как в своём «Инстаграме» написал 33-летний футболист, для него было честью выступать за армянскую сборную, но настало время завершить эту историю. Генрих пожелал национальной команде удачи в будущих матчах.

Напомним, что впервые за сборную Армении Генрих Мхитарян сыграл в январе 2007 года. Всего в активе армянского полузащитника 95 поединков в составе национальной команды, в которых Генрих отметился 32 забитыми мячами.