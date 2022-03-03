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Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении

03 Марта 2022 • 13:43 Комментировать

Известный армянский полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян принял решение завершить карьеру в национальной команде.

Как в своём «Инстаграме» написал 33-летний футболист, для него было честью выступать за армянскую сборную, но настало время завершить эту историю. Генрих пожелал национальной команде удачи в будущих матчах.

Напомним, что впервые за сборную Армении Генрих Мхитарян сыграл в январе 2007 года. Всего в активе армянского полузащитника 95 поединков в составе национальной команды, в которых Генрих отметился 32 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Генрих Мхитарян Сборная Армении
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