Коллимор о российских игроках в европейских лигах: «Мы не выгоняли американцев за вторжение США в Ирак. Так почему должны россиян?»

Стэн Коллимор выступил против запрета для российский игроков выступать в европейских лигах.

В понедельник ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех турнирах.

Экс-форвард «Ливерпуля» отреагировал в «Твиттере» на предложение запретить футболистам из России выступать за иностранные клубы.

«Мы не выгоняли американцев, работавших в Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак, так почему россиянам должны отказывать в возможности легально работать на основании их места рождения?» – написал Коллимор.