Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Сборные

Коллимор о российских игроках в европейских лигах: «Мы не выгоняли американцев за вторжение США в Ирак. Так почему должны россиян?»

01 Марта 2022 • 10:51 Комментировать

Стэн Коллимор выступил против запрета для российский игроков выступать в европейских лигах.

В понедельник ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех турнирах.

Экс-форвард «Ливерпуля» отреагировал в «Твиттере» на предложение запретить футболистам из России выступать за иностранные клубы.

«Мы не выгоняли американцев, работавших в Великобритании, когда США незаконно вторглись в Ирак, так почему россиянам должны отказывать в возможности легально работать на основании их места рождения?» – написал Коллимор.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России Стэн Коллимор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
10:51 · Международные
Коллимор о российских игроках в европейских лигах: «Мы не выгоняли американцев за вторжение США в Ирак. Так почему должны россиян?»
28 Февраля
11:59 · Международные
Борис Игнатьев о решении ФИФА: «Я ожидал даже более жестких мер»
21 Октября
14:45 · Международные
Источник назвал новую дату и место проведения клубного чемпионата мира
18 Октября
12:36 · Международные
Словацкие фанаты устроили массовое побоище прямо на футбольном поле видео
28 Сентября
17:26 · Международные
Матч между сборными Италии и Аргентины пройдёт в июне 2022 года 2 официально
29 Августа
22:52 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС Дюков заявил о потенциальном увеличении количества болельщиков на матчах РПЛ 1
28 Июля
17:07 · Международные
Эшли Коул вошёл в тренерский штаб молодёжной сборной Англии
14 Июля
22:22 · Международные
Агент Виллаш-Боаша прокомментировал слухи о назначении португальца в сборную России
05 Июля
20:11 · Другое
В Мексике в результате нападения погибли четыре зрителя футбольного матча
04 Июня
00:42 · Международные
Форвард из ОАЭ обогнал Месси в списке бомбардиров за сборные 1
31 Мая
21:50 · Международные
Черчесов не стал раскрывать секреты, как защитникам играть против Левандовски
21:11 · Международные
Черчесов определился со схемой на чемпионат Европы 2020 года
29 Мая
00:09 · Международные
Сборная Италии не проигрывает 26 матчей кряду 1
06 Февраля
23:10 · Международные
Черчесов: «Смолова нету с нами уже три сбора, дай бог, чтобы переход помог ему»
09 Января
21:37 · Россия. Премьер-лига
Ларссон забил первый гол за сборную Швеции
Все новости
Рекомендуем