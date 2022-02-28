Борис Игнатьев о решении ФИФА: «Я ожидал даже более жестких мер»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о решении ФИФА лишить сборную России права выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Из-за напряжённой ситуации на Украине российская команда будет вынуждена называться сборной РФС. Помимо этого, ФИФА запретила проводить игры на нашей территории.

«Я считаю, что ФИФА приняла решение, которое должно нас устраивать. Мы будем участвовать, наши болельщики смогут наблюдать нашу игру, пусть и не на стадионе.

Я, честно говоря, ожидал даже более жестких мер по отношению к нашей команде. Ведь все те футбольные державы, которые очень рьяно выступают за исключение России из крупных международных соревнований, наверняка основываются на каких-то консультациях и обсуждениях. Но ФИФА, по-моему, пошла по своему пути, хотя в какой-то степени и посматривала в сторону тех федераций, которые заявили, что не хотят с нами встречаться», — приводит слова Игнатьева RT.