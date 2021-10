Источник назвал новую дату и место проведения клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира в текущем году должен был пройти в декабре на полях Японии. Но, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране местная организация отказалась от статуса хозяйки турнира.

ФИФА долгое время рассматривала различные варианты и предложения других федераций. Однако, как сообщает журналист авторитетного агентства Associated Press Роб Харрис, соревнование все же будет перенесено на несколько месяцев.

По информации источника, ФИФА отдаст право проведения чемпионата ОАЭ. Сейчас стороны занимаются согласованием всех деталей, а также построением календаря – новая точная дата пока неизвестна, но мировое первенство планируется на начало 2022 года.

Напомним, что Европу на клубном мундиале будет представлять лондонский «Челси».

