В июне 2022 года состоится матч между победителями чемпионата Европы и чемпионами Кубка Америки - сборными Италии и Аргентины. Об этом сообщают УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Организации договорились о сотрудничестве между собой. Игра запланирована на июнь следующего года. Пока неизвестно, на каком стадионе состоится специальный матч с участием победителей Евро-2020 и Копа Америка.

Напомним, что сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Англии в серии послематчевых пенальти.

Сборная Аргентины в решающем матче турнира обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Анхель ди Мария.