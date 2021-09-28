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Сборные

Официально: матч между сборными Италии и Аргентины пройдёт в июне 2022 года официально

28 Сентября 2021 • 17:26 Комментировать

В июне 2022 года состоится матч между победителями чемпионата Европы и чемпионами Кубка Америки - сборными Италии и Аргентины. Об этом сообщают УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Организации договорились о сотрудничестве между собой. Игра запланирована на июнь следующего года. Пока неизвестно, на каком стадионе состоится специальный матч с участием победителей Евро-2020 и Копа Америка.

Напомним, что сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Англии в серии послематчевых пенальти.

Сборная Аргентины в решающем матче турнира обыграла сборную Бразилии со счётом 1:0. Единственный гол в той встрече забил Анхель ди Мария.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Аргентины Чемпионат Европы Копа Америка
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