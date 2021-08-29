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Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира

29 Августа 2021 • 20:56 Комментировать (12)

Сборная России по пляжному футболу стала победителем чемпионата мира. В финальном матче была обыграна национальная команда Японии (5:2). За россиян голами отличались Фёдор Земсков, Юрий Крашенинников (2), Андрей Новиков, а также Артур Папоротный.

Путь к трофею был таков: на групповом этапе российские игроки выиграли три их трёх поединков: с той же Японией  (7:1), а также Парагваем (5:4) и США (5:4). В четвертьфинале была обыграна сборная Испании, а в полуфинале – команда Швейцарии.

До этого чемпионат мира покорялся российскими футболистами дважды – в 2011 и 2013 годах.

Читайте подробности матча в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России по пляжному футболу чемпионат мира по пляжному футболу Сборная Японии по пляжному футболу
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
Sierge
29 Августа 2021 в 22:32
Отличная спокойная победа! Очень порадовали болельщики певшие иногда даже акапелла
Oleg-Chelsea
29 Августа 2021 в 22:20
Мужчины!!! ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ!!!
CELTIC FROST
29 Августа 2021 в 22:00
А ведь у нас в команде есть и трехкратные чемпионы. Наши аналоги Пеле) КрасавцЫ!
Bathet30
29 Августа 2021 в 21:39
Красавцы! С победой наших ребят. Нужно срочно засыпать Лужники песком и звать пляжников на матч с Хорватией.
Djin Green
29 Августа 2021 в 21:36
С победой !!! Вы настоящие, вы наши ! без понтов и больших гонораров.
Kos34rus
29 Августа 2021 в 21:26
Спасибо парни вы лучшие !!!
Don sangre
29 Августа 2021 в 21:25
Молодцы! Учитесь травяные у пляжных как играть и побеждать! С победой! Смотрел игру и радовался!
старый ХЬЮ
29 Августа 2021 в 21:23
С победой РОССИЯ! Мы вами гордимся!!! Вы настоящие мужики, бились очень достойно, спасибо Вам за эмоции и переживания. МОЛОДЦЫ.
Милка
29 Августа 2021 в 21:17
Картину на карандаш))
только не мясо
29 Августа 2021 в 21:16
МО-ЛОД-ЦЫ!!!)
JUMPER
29 Августа 2021 в 21:15
Поздравления...!!! мы за вас болел...МОЛОДЦЫ парни!!!
KLINSMANN
29 Августа 2021 в 21:04
КРАСАВЧИКИ!!! УЧИТЕСЬ СБОРНАЯ ОСНОВНАЯ!!
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