Сборная России по пляжному футболу выиграла чемпионат мира

Сборная России по пляжному футболу стала победителем чемпионата мира. В финальном матче была обыграна национальная команда Японии (5:2). За россиян голами отличались Фёдор Земсков, Юрий Крашенинников (2), Андрей Новиков, а также Артур Папоротный.

Путь к трофею был таков: на групповом этапе российские игроки выиграли три их трёх поединков: с той же Японией (7:1), а также Парагваем (5:4) и США (5:4). В четвертьфинале была обыграна сборная Испании, а в полуфинале – команда Швейцарии.

До этого чемпионат мира покорялся российскими футболистами дважды – в 2011 и 2013 годах.

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