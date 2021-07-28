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Эшли Коул вошёл в тренерский штаб молодёжной сборной Англии

28 Июля 2021 • 17:07 Комментировать
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Бывший защитник «Челси» Эшли Коул вошёл в тренерский штаб молодёжной сборной Англии, передаёт Evening Standard. Сообщается, что он будет помощником главного тренера молодёжной команды до 21 года Ли Карсли.

Сейчас англичанин работает в академии «Челси» и источник сообщает, что он сохранит эту должность, несмотря на назначение в молодёжную команду. Сам Коул хочет начать тренерскую карьеру и расценивает назначение в сборную Англии до 21 года, как начало нового вызова в своей жизни.

Напомним, что защитник известен в Европе по выступлениям за «Челси», «Арсенал» и «Рому». Также на его счету 107 матчей в составе сборной Англии. 

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Эшли Коул
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