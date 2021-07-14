Агент Виллаш-Боаша прокомментировал слухи о назначении португальца в сборную России

С португальским наставником Андре Виллаш-Боашем, который является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной России, пока никто не связывался из РФС. Об этом сообщил его агент Карлуш Гонсалвеш, заявив, что по данному поводу ни с кем не общался.

«К нам пока никто не обращался. Контактов по поводу возможного назначения не было», - цитирует Гонсалвеша «РБ Спорт».

Напомним, что недавно пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов, который занимал эту должность с 2016 года.

Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год, вместе с которым становился чемпионом России. Также был главным тренером «Порту», «Челси», «Тоттенхэма» и «Марселя». Главным достижением в тренерской карьере является победа в Лиге Европы вместе с «Порту» в 2011 году.