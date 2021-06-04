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Форвард из ОАЭ обогнал Месси в списке бомбардиров за сборные

04 Июня 2021, 00:42,

Али Мабхут, который играет за сборную ОАЭ, в рейтинге бомбардиров за национальные команды оказался выше, чем аргентинец Лионель Месси. 

Третьего июня сборная ОАЭ играла против Малайзии, где Мабхут забил два мяча. Благодаря этому дублю нападающий поднялся на восьмое место в списке бомбардиров за сборные, оставив позади Лионеля Месси - 73 мяча против 71. 

Goal.com сообщает, что если убрать из списка футболистов, завершивших карьеру, то Мабхут вышел на второе место. Первую строчку занимает португалец Криштиану Роналду, у которого 103 забитых мячей. В рейтинге без «пенсионеров» Месси занимает четвёртую позицию. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси
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