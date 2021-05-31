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Черчесов не стал раскрывать секреты, как защитникам играть против Левандовски

31 Мая 2021, 21:50,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не ответил на вопрос, как играть против польского нападающего Роберта Левандовски. 

Черчесов не скрывает, что против такого игрока как Роберт Левандовски нужно играть с максимальной концентрацией, чтобы успешно нейтрализовать его. Однако конкретные тактические детали наставник российской команды называть отказался, сославшись, что это обсуждается за закрытыми дверьми на занятиях с игроками. 

В том же диалоге со «Спорт-Экспрессом» Черчесов назвал футболистов, которые не выйдут на поле в товарищеской игре против сборной Польши. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Роберт Левандовски, Сборная Польши
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