Черчесов не стал раскрывать секреты, как защитникам играть против Левандовски

|
31 Мая 2021, 21:50,
|
|
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не ответил на вопрос, как играть против польского нападающего Роберта Левандовски.
Черчесов не скрывает, что против такого игрока как Роберт Левандовски нужно играть с максимальной концентрацией, чтобы успешно нейтрализовать его. Однако конкретные тактические детали наставник российской команды называть отказался, сославшись, что это обсуждается за закрытыми дверьми на занятиях с игроками.
В том же диалоге со «Спорт-Экспрессом» Черчесов назвал футболистов, которые не выйдут на поле в товарищеской игре против сборной Польши.
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Роберт Левандовски, Сборная Польши