Черчесов не стал раскрывать секреты, как защитникам играть против Левандовски

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не ответил на вопрос, как играть против польского нападающего Роберта Левандовски.

Черчесов не скрывает, что против такого игрока как Роберт Левандовски нужно играть с максимальной концентрацией, чтобы успешно нейтрализовать его. Однако конкретные тактические детали наставник российской команды называть отказался, сославшись, что это обсуждается за закрытыми дверьми на занятиях с игроками.

В том же диалоге со «Спорт-Экспрессом» Черчесов назвал футболистов, которые не выйдут на поле в товарищеской игре против сборной Польши.