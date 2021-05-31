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Черчесов определился со схемой на чемпионат Европы 2020 года

31 Мая 2021, 21:11,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал журналистам, какой схемы будет придерживаться национальная команда страны на Евро-2020. 

Черчесов уверяет, что каждая схема сборной исходит от соперника, поэтому чтобы определиться с тактикой на грядущий матч, для начала нужно узнать о задумках оппонента. Также огромную роль играет и состояние футболистов, которые могут быть задействованы в поединке. Уже известно, что Марио Фернандес, Денис Черышев и Илья Самошников не помогут команде в товарищеской встрече со сборной Польши.

Также в разговоре со «Спорт-Экспресс» Черчесов отметил, что перед каждым турниром необходимо проводить товарищеские игры. В этот раз сборная России встретится в контрольных противостояниях с Польшей и Болгарией. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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