Черчесов определился со схемой на чемпионат Европы 2020 года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал журналистам, какой схемы будет придерживаться национальная команда страны на Евро-2020.

Черчесов уверяет, что каждая схема сборной исходит от соперника, поэтому чтобы определиться с тактикой на грядущий матч, для начала нужно узнать о задумках оппонента. Также огромную роль играет и состояние футболистов, которые могут быть задействованы в поединке. Уже известно, что Марио Фернандес, Денис Черышев и Илья Самошников не помогут команде в товарищеской встрече со сборной Польши.

Также в разговоре со «Спорт-Экспресс» Черчесов отметил, что перед каждым турниром необходимо проводить товарищеские игры. В этот раз сборная России встретится в контрольных противостояниях с Польшей и Болгарией.