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Сборная Италии не проигрывает 26 матчей кряду

29 Мая 2021, 00:09,

28 мая сборная Италии встречалась с национальной командой Сан-Марино в товарищеской игре, разгромив соперника со счётом 7:0. Эта победа стала уже 26-й подряд для подопечных Роберто Манчини. 

Максимально длительная серия побед итальянцев была с 1938 по 1939 год, когда под руководством тренера Витторио Поццо команда не знала горечи поражений на протяжении 30 игр. Эту информацию приводит статистический ресурс Opta. 

Товарищеский матч против Сан-Марино прошёл в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года, где Италия сыграет в групповом этапе против команд Турции, Швейцарии и Уэльса. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Сборная Италии, Сборная Сан-Марино
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