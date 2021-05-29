Сборная Италии не проигрывает 26 матчей кряду

28 мая сборная Италии встречалась с национальной командой Сан-Марино в товарищеской игре, разгромив соперника со счётом 7:0. Эта победа стала уже 26-й подряд для подопечных Роберто Манчини.

Максимально длительная серия побед итальянцев была с 1938 по 1939 год, когда под руководством тренера Витторио Поццо команда не знала горечи поражений на протяжении 30 игр. Эту информацию приводит статистический ресурс Opta.

Товарищеский матч против Сан-Марино прошёл в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020 года, где Италия сыграет в групповом этапе против команд Турции, Швейцарии и Уэльса.