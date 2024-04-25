Журова — о подкупе судей в Кубке УЕФА: «Неужели победа ЦСКА стоила часов с рубинами?»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала обвинения бывшего наставника «Осера» Ги Ру.

Ранее специалист заявил, что российский клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«О боже, неужели победа ЦСКА стоила часов с рубинами? Это интересно (смеется). Неужели на это поведутся международные судьи? Наши так в наглую не стали бы делать. Зачем так рисковать? Это просто его фантазия», — приводит слова политика издание Legalbet.

Кроме того, Ги Ру рассказал, что по его просьбе был организован обыск арбитров встречи. В итоге, по словам тренера, в вещах были обнаружены дорогостоящие часы, украшенные рубинами.

В ответной игре между ЦСКА и «Осером» работала бригада арбитров во главе с представителем Германии Вольфгангом Штарком.