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Бывший тренер ЦСКА ответил французу на обвинения в подкупе судей

25 Апреля 2024 • 20:16 Комментировать

Экс-наставник вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал обвинения бывшего наставника «Осера» Ги Ру.

Ранее специалист заявил, что российский клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«Я полностью согласен с Валерием Георгиевичем Газзаевым, назвавшим эти обвинения бредом. Матч с «Осером» исторический, его помнят все. А мы, участники этого матча, тем более помним до каждой секунды. Это полнейший бред», — приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Кроме того, Ги Ру рассказал, что по его просьбе был организован обыск арбитров встречи. В итоге, по словам тренера, в вещах были обнаружены дорогостоящие часы, украшенные рубинами.

В ответной игре между ЦСКА и «Осером» работала бригада арбитров во главе с представителем Германии Вольфгангом Штарком.

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