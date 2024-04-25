Габулов — об обвинениях ЦСКА в подкупе судей: «Может, у них там отклонения в голове произошли?»

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов прокомментировал обвинения бывшего наставника «Осера» Ги Ру.

Ранее специалист заявил, что российский клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«Это полная чушь, смешно даже слышать. Если человек такого уровня не то, что говорит, а даже думает об этом — значит он не профессионален. Может, у него какие-то отклонения в голове произошли», — цитирует экс-футболиста издание «СЭ».

Кроме того, Ги Ру рассказал, что по его просьбе был организован обыск арбитров встречи. В итоге, по словам тренера, в вещах были обнаружены дорогостоящие часы, украшенные рубинами.

В ответной игре между ЦСКА и «Осером» работала бригада арбитров во главе с представителем Германии Вольфгангом Штарком.