Бывший футболист ЦСКА Карвальо отреагировал на обвинения экс-тренера «Осера»

Экс-хавбек ЦСКА Даниэл Карвальо прокомментировал обвинения бывшего наставника «Осера» Ги Ру.

Ранее специалист заявил, что российский клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«Не думаю, что такое могло быть. Мы были одной из лучших команд Европы в тот период. И выиграли турнир, потому что были лучше других. Зачем президенту ЦСКА подкупать судей, если можно было заплатить нам премиальные?» — цитирует бразильца издание «СЭ».

Также Ги Ру рассказал, что по его просьбе был организован обыск арбитров встречи. В итоге, по словам тренера, в вещах были обнаружены дорогостоящие часы, украшенные рубинами.

Напомним, что на ответной игре между ЦСКА и «Осером» работала бригада арбитров во главе с представителем Германии Вольфгангом Штарком.